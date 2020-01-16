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Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi

Anadolu Ajansı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya hakkında, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi" açıklamasında bulundu.

Bingazi’de Libya'daki darbeci lider Halife Hafter ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter’in Berlin’de 19 Ocak’ta düzenlenecek Libya Konferansının başarılı olmasına katkı sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Maas, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi" ifadesini kullandı.

Moskova’yı terk etmişti

13 Ocak Pazartesi günü Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Rus heyeti ve Libya’daki taraflar arasında ateşkes için Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rus heyeti ise; Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı.

Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve Moskova’yı terk etmişti.

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