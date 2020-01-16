Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya hakkında, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi" açıklamasında bulundu.

Bingazi’de Libya'daki darbeci lider Halife Hafter ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter’in Berlin’de 19 Ocak’ta düzenlenecek Libya Konferansının başarılı olmasına katkı sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Maas, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi" ifadesini kullandı.