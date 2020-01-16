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Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor ağırladı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan bordo-mavili ekip tur kapısını araladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri 22. dakikada Jose Sosa ve 80. dakikada Anthony Nwakaeme'den geldi. Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak'ta Denizli'de oynanacak.

Ndiaye ilk maçına çıktı
Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye taraftarları karşısında ilk maçına çıktı. Maça ilk 11'de başlayan ve taraftarlardan büyük ilgi gören Senegalli 73. dakikada oyundan çıktı.

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