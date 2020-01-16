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Fahrettin Altun: Türkiye emin adımlarla ilerliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "2019 yılında Türkiye'nin otomobilinden, insansız hava araçlarına kadar birçok alanda yerli ve milli projeyi hayata geçirerek gücünü ve büyüklüğünü tüm dünyaya gösteren Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun, "2019 yılında Türkiye'nin otomobilinden, insansız hava araçlarına kadar birçok alanda yerli ve milli projeyi hayata geçirerek gücünü ve büyüklüğünü tüm dünyaya gösteren Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor." dedi.

Altun açıklamasında "2019'da ülkemizin kalkınması, terörle mücadele, sağlık, turizm, savunma, büyük projeler gibi bir çok alanda atılımlarımızı sürdürdük. 2020'de de hiç ara vermeden aynı istekle Türkiye markasını güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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