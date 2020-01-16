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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İran ile telefon diplomasisi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı

Her iki telefon görüşmesinde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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