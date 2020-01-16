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Yüzbinlerce kamu personelini ilgilendiren karar! Tayin ile yer değişikliği

Kamu personeli ile ilgili son dakika gelişmesine göre tayin ile yer değişikliğine yeni düzenleme getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, yazılı açıklamasında, sağlık çalışanlarının memnuniyeti yönünde önemli bir adım daha attıklarını belirterek, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde çalışanların beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

"Kıdem şartını kaldırdık"

Bakan Koca, şunları kaydetti: Sağlık çalışanlarımızın bize en çok talep ilettikleri konulardan biri olan eşlerin görev yeri değişikliği taleplerinde kıdem şartını kaldırdık. Böylece, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirmiş olduk.

"140 gün olarak revize ettik"

Eşi kamu görevlisi olmayan tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı gibi stratejik personelin aile birliği mazeretine bağlı tayin talebinde bulunabilmesi için atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 1140 gün olan sosyal güvenlik primi şartını, son beş yıl içinde 1140 gün olarak revize ettik.

"Yabancı dil şartını kaldırdık"

Ayrıca yönetmelik değişikliği ile branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başvurusu için yabancı dil şartını kaldırdık. Yapılan düzenlemelerin personelimize hayırlı olmasını dilerim.

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