Batuhan Özdemir kimdir Nihat Özdemir'in oğlu gözaltına alındı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir'in gözaltına alındığı belirtildi. Peki Batuhan Özdemir ve Aslı Özdemir kimdir? İşte tüm detaylar...

Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı emekli Korgeneral Metin İyidil Ankara'da gözaltına alındı. İyidil'in serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlatan HSK, Ankara 20. Ceza Dairesi başkan ve üyelerini görevden alıp başka yere atadı.

Nihat Özdemir'in oğlu, gelini ve avukatı da gözaltına alındı

Soruşturma çerçevesinde İyidil'in akrabası olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemir ve avukatı Abdullah Kaya da gözaltına alındı.

Nihat Özdemir, oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemir ve torunları Begüm ve Murat ile birlikte.



Gözaltına alınma nedenleri

Batuhan Özdemir ile Aslı Özdemir'in gözaltına alınma gerekçeleri arasında; Metin İyidil'i "kaçırma" şüphesinin yer aldığı belirtiliyor.

Nihat Özdemir, Gülseren Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir adında oğlu ve Ebru Özdemir adında kızı vardır.



Batuhan Özdemir kimdir?

Batuhan Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve hissedarıdır. Grubun enerji sektörü faaliyetleri, Sayın Özdemir sorumluluğu altında devam etmektedir. Limak Enerji; elektrik üretim, dağıtım, perakende satış ve ticaretinden oluşan enerji değer zincirinin tamamında stratejik hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir. Hidroelektrik, doğal gaz ve yerli kömür santrallerinden oluşan yaklaşık 3.000 MW kurulu güce sahip elektrik enerjisi üretim portföyü ile Türkiye’nin en büyük özel sektör üreticilerinden biridir. Dağıtım alanında toplamda yaklaşık 11 milyon aboneye, 52 milyar kWh’in üzerinde elektrik dağıtımı yapan Limak Enerji, aynı zamanda 6 milyar kWh enerji ticaret ve satış hacmi ile sektörün öncü ve en yenilikçi şirketidir.

1907 Fenerbahçe Spor Kulubü üyesi

Batuhan Özdemir, Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA), Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TUGİAD), Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD), Young Presidents Organization (YPO), 1907 Fenerbahçe Spor Kulubü ve Türkiye Basketball Federasyonu (TBF) üyesidir.

MBA derecesini aldı

Batuhan Özdemir, Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden lisans derecesini ve New York Institute of Technology’den MBA derecesini almıştır.