HSYK'dan Metin İyidil’e beraat kararı veren hakimlere şok! Görevden aldılar

Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) tahliye olup tekrar gözaltına alınan Metin İyidil’e beraat kararı veren istinaf 20. ceza dairesi üyeleri hakkında soruşturma başlattı. HSK, Ankara 20. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerini görevden alıp, başka yere atadı.
HSYK eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e beraat kararı veren istinaf 20. ceza dairesi üyeleri hakkında soruşturma başlattı.
Görevden alındılar
HSK, Ankara 20. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerini görevden alıp, başka yere atadı.