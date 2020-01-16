Metin İyidil depremi! Kızı ve Nihat Özdemir'in oğlu olan damadı gözaltında

FETÖ ile suçlanan Eski Korgeneral Metin İyidil'in beraat ettirilip tahliye edilmesine ilişkin son dakika haberler geldi. Metin İyidil'in kızı Aslı Özdemir ile damadı Batuhan Özdemir gözaltına alında. Batuhan Özdemir, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil ile ilgili son dakika gelişmeler var.

Daire başkanı görevden alındı

Metin İyidil'in beraat ettirilip tahliye edilmesine ilişkin Hakimler ve Sacılar Kurulu inceleme başlattı. Ankara 20. Ceza dairesi başkanı ve üyeleri görevden alınarak başka yerlere görevlendirildi.

Nihat Özdemir'in oğlu gözaltında

Metin İyidil'i saklayanlar da dün gece gözaltına alında. Metin İyidil'in kızı Aslı Ödemir ve damadı TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir gözaltına alınan isimler arasında.

Eski Korgeneral Metin İyidil ile TFF Başkanı Nihat Özdemir dünürler. Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, Metin İyidil'in kızı Aslı Özdemir ile evli.



Metin İyidil tekrar tutuklandı

İyidil, istinaf başvurusunun ardından önceki gün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’nce beraatına karar verilerek tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’ince Ceza Dairesi, isnat edilen edilen suç ve kaçma şüphesini gözeterek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İyidil, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından Ankara’da gözaltına alındı. İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere zırhlı araçla Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İyidil, buradaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme Metin İyidil'in tutuklanmasına karar verdi.