Çorumlu çiftçi tarlasında buldu banka kasasında sakladı en az 4 bin yıllık çıktı

1 süreyle sergilenecek

Ancak gök taşının ilçede ve Çorum’da merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti. Göktaşının Çorum Müzesi’nde sergilenmesi istendi. Bunun üzerine Yılmaz, gök taşını 1 ay süreyle müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti. Çorum Müzesi'nde hazırlanan özel bölümde gök taşı sergilenmeye başlandı.