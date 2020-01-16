Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan düşürerek yüzde 11.25'e çekti.
Faiz kararını açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), "Enflasyon beklentilerinde genele yayılan düzelme sürüyor" açıklaması yaptı.
"Yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu"
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çeken Merkez Bankası'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
-Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.
-Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verilmiştir.
-Enflasyon görünümündeki iyileşme ve enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir.