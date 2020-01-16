Hafter Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti

LİBYA Ulusal Ordu Komutanı Halife Hafter, 19 Şubat'ta Berlin'de gerçekleşecek konferansa katılmayı kabul etti. Konferansa Türkiye de katılacak. Merkel 11 ülkeyi davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrılarıyla Moskova'da, Libya'daki tarafların ateşkes imzalaması için görüşme yapılmıştı. Ancak darbeci Hafter, anlaşmayı imzalamayıp ülkeyi terk etmişti.

Moskova'da Libya'daki tarafların ateşkes görüşmesini imzalamadan terk eden General Hafter, Pazar günü Berlin'de gerçekleşecek Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti.

Türkiye de katılacak

Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı bildirilmişti.

Taraflar davet edilmişlerdi

BM'nin meşru kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Sarraj ve Libya Ulusal Ordu Komutanı Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla Libya'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda Moskova'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, darbeci general Hafter tarafından kabul görülmemişti. Darbeci general Hafter, metni imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

Hafter öfke nöbeti geçirdi

"Vladimir Putin, öfkeli Libyalı general tarafından nasıl oyuna getirildi?" başlıklı Bloomberg haberinde, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in görüşmeler sırasında öfke nöbeti geçirdiği, ilk olarak görüşmeleri, ardından Moskova'yı terk ettiği belirtildi.

Mısır ve BAE anlaşmayı bozdu

Bloomberg'e konuşan bir yetkili, Mısır ve BAE'nin Türkiye'ye çok fazla taviz verildiği gerekçesiyle varılan ateşkes anlaşmasını desteklemediğini öne sürdü.

Hafter ateşkese son verdiğini duyurmuştu

Libya'da darbeci General Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın katılımıyla Moskova'da yapılan görüşmeler sonrası Hafter ateşkese imza atmak için süre istemişti. Bu hamlenin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklar, Hafter milislerinin saldırılara devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını belirtmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Libya'da Halife Hafter müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 'ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini' duyurdu.

Cihat çağrısı yapmıştı

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesini ön gören tezkereyi kabul etmesinin ardından Libya'daki darbeci General Hafter'dan Türkiye'ye karşı küstah bir açıklama gelmişti. Hafter, 'kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için' Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısı yapmıştı.