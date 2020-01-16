Mersin'den acı haber geldi! Kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
MERSİN Tarsus'ta kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu. Diğer bekçi Oktay Avcı'yı ise arama çalışmaları devam ediyor.
Mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, geçtiğimiz cumartesi günü saat 06.30 sıralarında, Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Arkadaşları, mahalle bekçileri geri dönmeyince durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD
ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramalardan sonuç alınamadı.
500 metre uzaklıktaydı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği arama çalışmalarının 6'ncı gününde, bugün sabah saatlerinde, bekçilerden Ömer Özer'in cansız bedeni kaybolduğu noktaya 500 metre uzaklıkta bulundu.
Gözyaşı sel oldu aktı
Berdan Nehri kenarında umutla bekleyen aileler ise Ömer Özer'in cesedinin bulunduğu haberiyle gözyaşlarına boğuldu.