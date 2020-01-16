Fenerbahçe'de Damien Comolli istifa etti

Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı. Comolli ile Ali Koç'un arası, Falette transferi sonrası açılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirmek için bugün saat 12:00'da kulüp binasında bir araya gelmişti. Kritik zirvenin ardından Damien Comolli istifa etti.

Fenerbahçe resmen açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle; "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz."





Comolli'yi uyarmıştı

Hatırlanacağı gibi Simon Falette transferinin ardından Damien Comolli, Twitter hesabı açmış ''Falette transferini başkan yaptı'' demişti. Ali Koç ise Comolli'yi apar topar İstanbul'a çağırmış kendisini uyarmıştı.





''Bana sorarsanız, yaptığı açıklama özünde yanlış bir açıklama''

Ali Koç, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında ''Comolli ile devam ediyoruz. Bana sorarsanız, yaptığı açıklama özünde yanlış bir açıklama. Sosyal medyada çok yüklenildi. Benim yapacağım bir açıklama ile onun endişeleri giderilebilirdi. Bu kadar Twitter hesabı açmamışsın, transfer yaptık, şimdi mi açtın?'' sözlerini kullanmıştı.





''İnsanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz''

Fenerbahçe'de Damien Comolli döneminde görevinden ayrılan tercüman Deniz Sarıtaç, şu paylaşımda bulundu; ''Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle...''

İşte Comolli'nin bugüne kadar yapmış olduğu transferler...

Jailson - Zajc - Tolgay - Harun - Frey - Berke - Slimani - Barış Alıcı - Ferdi Sadık - Reyes - Serdar Aziz - Tolga - Ayew - Benzia - Moses - Gustavo Muriqi - Deniz Türüç - Zanka - Altay - Allahyar - Rami - Kruse - Garry Mevlüt - Emre Belözoğlu.