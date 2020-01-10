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Fenerbahçe'den kovulan Selinay Gürgenç isyan etti

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin asistanı Selinay Gürgenç, görevinin son verilmesiyle ilgili yapığı açıklamada ''En hafif tabiri ile günah yaptığınız. Öyle de güzel mesajlar aldım ki, ben sizin Fenerbahçeliliğinize ve beni onun içinde koyduğunuz yere kurban olurum.'' dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin asistanı Selinay Gürgenç, görevine son verilmesi sonrası Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

''En hafif tabiri ile günah yaptığınız''
''Üzerime yıkmaya çalıştığınız hesabı arkadaşlarım sağ olsun attı. Fazla haddimi aşmadan ve kimseyi kırmadan söylemek isterim ki yazdıklarının bir tanesi doğru olmayan bir hesabı seçmeseydiniz bari. En hafif tabiri ile günah yaptığınız. Canımın acısı geçince yarın da gerçekleri yazarım belki.

''Kurban olurum''
Fenerbahçe’ye nasıl zarar vermeden yaparımı düşünmekle meşgulüm şu an. Son olarak, öyle de güzel mesajlar aldım ki, ben sizin Fenerbahçeliliğinize ve beni onun içinde koyduğunuz yere kurban olurum. Yaşa Fenerbahçe!''



Neler yaşandı?
Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden E. Frankfurt'tan Simon Falette'i kiralarken bu transfer Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisi çekmişti. Taraftarlar sportif direktör Damien Comolli'nin istifasını istemişti.

Topu Ali Koç'a atmıştı
Bu tepkilerin ardından Damien Comolli bir Twitter hesabı açarak suçlamalara yanıt vermişti. Falette transferiyle ilgisi olmadığını topu Ali Koç'a atmıştı. Rogon Menajerlik Şirketi'nden de sadece 2 futbolcuyu transfer ettiğini açıklamıştı.

Apar topar İstanbul'a gelmişti
Damien Comolli'nin Twitter hesabı açıp bu açıklamaları yapmasının ardından ise asistanı Selinay Gürgenç'in görevine son verilmişti. Akşam saatlerinde ise Comolli kamptan ayrılıp İstanbul'a uçmuştu. Ali Koç ile Damien Comolli arasında yapılacak görüşme sonrası Comolli'nin de görevine son verileceği iddia edilmişti. 

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