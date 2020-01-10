Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT açıklaması! Asgari ücret için jest yaptık dedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için net 2 bin 324 TL olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan EYT'lilerin de umudunu kırdı.

2020 asgari ücretine ilişkin hükümetten jest bekleniyordu. Açıklanan rakam çalışan kesimde hayal kırıklığı yaşatmıştı ve 'jest nerede' sorularını gündeme getirmişti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapılan jesti açıkladı. Selçuk asgari ücrete 75 liralık destekte bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

-Geçtiğimiz sene asgari ücret desteğinin 2019 yılı için son kez verildiğini açıklamamıza rağmen, bu sene zam oranının enflasyon oranının altında kalmaması için 2020 yılı için de 75 liralık asgari ücret desteğini vereceğiz. Hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek.

Asgari ücret desteği işçiye jestimizdi. Bir işçi bazında düşünüldüğünde düşük bir rakam olarak görülse de, bu desteğin toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde.



EYT için kesin konuştu

Emeklilik sisteminde reforma ihtiyaç olduğunu savunan Bakan Selçuk, EYT'lilerin yaş ortalamasının 43-47 olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, EYT konusundaki açıklamalarına şöyle devam etti:

-"Bunların yüzde 80-90’ı da çalışmaya devam ediyor. Biliyorsunuz, emekliliği hak etmenin üç şartı var: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Dolayısıyla, emeklilikte yaşa takılanlar dediğimizde, yaştan dolayı emeklilik hakkını kazanamayanlar var. Konuyu etraflıca inceledik ve birden fazla alternatif üzerinden çalışıp maliyetleri çıkardık.