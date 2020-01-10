Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun ve Fikret Orman açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Cenk Tosun gündeme geldi ancak transfer limitindeki belirsizlikler nedeniyle kendisine cevap veremedik. Başka bir kulübe giderse üzülürüm.'' derken ibra edilmeyen Fikret Orman'ın da hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları...

- Beşiktaş çok önemli bir kulüp. Ayakta kalması ve sağlıklı yürüyebilmesi, hem spor kamuoyu açısından hem de Beşiktaşlılar açısından çok önemli. Bir önceki dönemde 10 milyon TL kar eden bir kurum, bir sonraki sezon 7 milyon TL zarar etmesi mümkün değil. Bir önceki dönem 10 milyon TL kar etmiş bir şirketin, bir sonraki dönem 307 milyon TL zarar etmiş olması ibra edilmemesini ortaya koymuştu.

''Hesabı da Fikret Orman vermelidir''

- Futbol AŞ’deki kararların altına imza atan Fikret Orman’dır. Hesabı da Fikret Orman vermelidir. Yönetim kurulundaki arkadaşlar atmadıkları imza için sorumlu tutulamaz. İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Biz camianın talepleri ve istekleri doğrultusunda kulübü yönetmek zorundayız. Camianın da ibra edilmeme konusunda talebi ve baskısı vardı. Fikret Orman, görev yaptığı dönemdeki faaliyetleri ve işlemleri dolayısıyla ibra edilmemişti.

''Fikret Orman kendini aklamalıdır''

- Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Hukuki bir süreç başlayacak. Bu hususta soru işaretleri olduğu ve bunların cevaplanacak. Biz buraya koltuk için gelmedik, yanlışları önleyebilmek için geldik. Biz Beşiktaş için kendimizi feda etmeye geldik, hiçbir şeyden kaçmıyoruz.

''Camiamızdan rica ediyoruz sabır göstersinler''

- Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olmayan arkadaşlarımız transfer komitesi üyeliği yaptılar. Her türlü karar için başkandan imza alan arkadaşlar neden o gün sorgulamadı bunu? Beşiktaş'ın şu anda ağır bir yükü var, maddi manevi her türlü sorunu çözerek yola devam ediyoruz. Camiamızdan rica ediyoruz sabır göstersinler. Çok güzel bir Beşiktaş'a kavuşacağız.

''Hiçbir futbolcunun parası Beşiktaş'ta kalmadı''

- Tahkim Kurulu'na gidebilmemiz için önce TFF'ye müracaat edilmesi gerekiyordu, ilk TFF Yönetim Kurulu toplantısında alınacak kararla Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağız. Bugüne kadar hiçbir futbolcunun parası Beşiktaş'ta kalmadı. Bunlar için çalışıyoruz. Çözülmüş olsa zaten başka bir dünya olurdu.

''Her koyun kendi bacağından asılır''

- Beşiktaş Futbol A.Ş'nin başkanlığı için Erdal Torunoğulları'nı düşünüyorum ama onlar kendi arasında oturup karar verecekler. TFF'nin limitleri aşan takımlara uygulayacağı cezalar ağır. Limitleri aşan takımlara uygulanacak cezaları biliyorsunuz. Beşiktaş'ı böyle bir sıkıntının içine atamam. Her koyun kendi bacağından asılır.

''Puan silme cezası alma durumuna getirmeyi kendime yakıştıramam''

- Faiz durumundaki farkın bizim limitimize eklenmesi gerektiğini istedik. Bu konuda Tahkim'e de gittik, 'değerlendiriyoruz' dediler. Ne zaman? 31'inde transfer bitecek ama bize tarih bile vermiyorlar. Limitler hesaplandığında faizler %20'lerdeydi. Sonraki süreçte düşmesine rağmen gelirlerdeki farklılığın harcamalara eklenmesi gerekiyor. Bu konuda TFF'ye müracaat ettik. Faizlerden kaynaklanan transfer hakkımızı istedik. Beşiktaş'ı gelecek sezon puan silme cezası alma durumuna getirmeyi kendime yakıştıramam.

''Cenk Tosun bu süreçte başka bir kulübe giderse üzülürüm''

- Abdullah hocamız ile görüştük, 1-2 transfere ihtiyacımız var ancak Beşiktaş'ın durumunu hocamızda biliyor ve bunu kabul ediyor. Her şeye rağmen 1-2 transfer istiyoruz ve takımdan ayrılacak olan da yok. Cenk Tosun gündeme geldi. Doğrudur. Kendisinin bize çok katkıları oldu. Ama maddi sorunları netleştiremediğimiz ve TFF'nin ağır adımları nedeniyle Cenk Tosun konusunda adım atamadık. Şartlar böyle. Cenk Tosun bu süreçte başka bir kulübe giderse üzülürüm.

''Konu Beşiktaş'sa Beşiktaş'ı konuşalım''

- (Fikret Orman'ın gazetede çıkan haberiyle ilgili) Burası şahsi bir kurum değil, burası Beşiktaş'tır. Şahsileştirmemeliyiz bu durumu. Konu Beşiktaş'sa Beşiktaş'ı konuşalım. Buraya Beşiktaş'ı yönetmek için geldim, şahsileştirilmemeli. Yaşanan sorunlar Beşiktaş'ın her geçen gün daha iyiye gitmesini sağlıyor. Ben 2. başkanlık yaparken, yazılan hiçbir rapor bana ulaştırılmadı. Ama sayın başkana (Fikret Orman) verildiği söylendi. Beşiktaş'la ilgili raporlama yapılıyor, 2. başkanın haberi yok. Futbolcularımızdan şu ana kadar 'benim maaşımı indirin' şeklinde bir talep gelmedi. Bugün bazı futbolcular ile bu konuda görüşeceğiz.''