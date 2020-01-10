Fenerbahçe Ricardo Rodriguez'i bitirdi anlaşma 1,5 yıllık

Gençlerbirliği'nin İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüğü öğrenildi. Kulüp başkanı Murat Cavcav, Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle kaleci sorunlarını çözmek istediklerini belirtti. Murat Cavcav “Görüşülüyor. Güvenilir bir isimle kaleci problemimizi çözmek istiyoruz. Başka alternatifler de var. Yabancı isimler üzerinde duruyoruz. Önceliğimiz kaleci problemimizi bir an evvel halletmek. Bunun için gayret sarfediyoruz. Hedefimiz; kalemizi, tecrübeli ve güvenilir bir isme emanet etmek” dedi.