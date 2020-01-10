Fenerbahçe Ricardo Rodriguez'i bitirdi anlaşma 1,5 yıllık
Kadrosunu Simon Falette ile güçlendiren Fenerbahçe ikinci bombasını patlatmak üzere. Fenerbahçe, Milan'ın yıldızını 1,5 yıllığına kiralıyor.
Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez ile her konuda anlaştı. Milan ile satın alma opsiyonu 1.5 milyon Euro olmak üzere el sıkışıldı. Yarın Resmi olarak açıklanacak.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2019- 2020 sezonu için net 125 bin, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.
Hollanda temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, İstanbul’dan ayrıldı.
Gençlerbirliği'nin İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüğü öğrenildi. Kulüp başkanı Murat Cavcav, Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle kaleci sorunlarını çözmek istediklerini belirtti. Murat Cavcav “Görüşülüyor. Güvenilir bir isimle kaleci problemimizi çözmek istiyoruz. Başka alternatifler de var. Yabancı isimler üzerinde duruyoruz. Önceliğimiz kaleci problemimizi bir an evvel halletmek. Bunun için gayret sarfediyoruz. Hedefimiz; kalemizi, tecrübeli ve güvenilir bir isme emanet etmek” dedi.