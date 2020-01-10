2020 ay tutulması akrep burcu etkileri sıkıntılardan kurtulun

Bugün yani 10 Ocak cuma günü Türkiye'de parçalı ay tutulması yaşanacak. 2020 yılının ilk tutulması olan ay tutulması Türkiye saati ile 20.05- 00.15 saatleri arasında yaşanacak. Peki ay tutulması akrep burcunu nasıl etkileyecek, ay tutulması akrep burcuna etkiler nasıl?

Parçalı ay tutulması nedir, nasıl olur ve ay tutulması burçları nasıl etkileyecek araştırması başladı. Parçalı ay tutulması 2020 yılının ilk tutulması olacak ve Türkiye saati ile 20.05- 00.15 saatleri arasında yaşanacak. Ay tutulması Türkiye'nin her yerinden izlenecek. Peki parçalı ay tutulması burçlara etkisi ne olacak, akrep burcunu nasıl etkileyecek?

Parçalı ay tutulması nedir?

Ay’ın bir kısmı Dünya’nın tam gölge konisinden geçer. Çıplak gözle tutulma rahatlıkla gözlenebilir.

Ay tutulması nedir?

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.

İlk tutulma 10 Ocak'ta

Yılın ilk önemli gök olayı, 10 Ocak'ta Parçalı Ay Tutulması olacak. Ülkemizden tamamı gözlenebilecek bu tutulma, 20.05- 00.15 saatleri arasında yaşanacak.

Bu tutulma Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya'nın batısından da gözlenebilecek. Tutulmanın ortası, Türkiye saatiyle 22.10'da gerçekleşecek.

Haziranda ikinci parçalı ay tutulması

Yılın ikinci önemli gök olayı ise 5 Haziran tarihinde Parçalı Ay Tutulması. Ülkemizden gözlenebilecek 2020'nin ikinci Ay tutulması ise Türkiye saatiyle 20.43- 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek.

Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Pasifik Okyanusu'nun batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye saati ile 22.25'te yaşanacak.

Güneş tutulması

2020'de Türkiye'den gözlenebilecek en önemli üçüncü gök olayı ise 21 Haziran günü gerçekleşecek Parçalı Güneş Tutulması. Genel zaman ile 03.46-09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma, ülkemizden de gözlenebilecek.

Türkiye bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş'in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.

En önemli tutulma 14 Aralık'ta

2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek.

Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.

Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek:

KOÇ: 10 Ocak 2020 Ay tutulması Koç burcu etkilerinin başında Koçların kendilerini mola vermeye ikna etmesi gelecek. Kaygılarına mola vermekten kaçınan Koçlar ay tutulmasından olumsuz etkilenebilir. Sevgili Koçlar, 'Dünyaya veya evinize hükmetmek zorunda değilsiniz.' Kendinizi rahat hissedebileceğiniz sakin bir ortam yaratmaya çalışın. Kendinizi bu mola vermeye zorlamak aslında 2020'nin başındaki hedefleriniz için size devam etme gücü verecek.

BOĞA: Ay tutulması sırasında sebepsizce sizi kışkırtan ve strese sokan sohbetleri önleyin, yargıya varmadan önce mutlaka araştırma yapın. Sezginiz yüksek olabilir, ancak duygularınızı tartışmadan önce konunun gerçeklerini öğrenmeniz şartı. Bilgilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Eğer bir şey sizi rahatsız ediyorsa, birisinin dikkatini çekmeden önce iyice incelemek için biraz zaman ayırın.

İKİZLER: Ay tutulmasında küçük bir aksilik yolunuza çıkabilir sevgili İkizler burcu, ancak bu konuda fazla düşünmeyin, etkileri geçici olacak. Kazançlı bir iş yaratmayı ve hatta paradan tasarruf etmeyi öğrenmek şu anda sizin için zorlayıcı. Sonuç olarak hayallerinizden vazgeçmiş gibi hissedebilirsiniz. Ancak havlu atmadan önce kendinize bir şans daha verin.

YENGEÇ: Ay tutulması sırasında duygularınızı savunmak isterken kullandığınız kelimelere dikkat edin. Ay tutulması sırasında Yengeçlerin güç mücadelelerinden kaçınması ve enerjilerini kendine saklaması faydalı olacak. Şu anda yaşadıklarınızı paylaşmayı düşünüyorsanız , ancak ne kadar paylaşacağınızdan emin değilseniz, düşüncelerinizi organize etmek ve ilkeleri incelemek için günlük kaydı deneyin

ASLAN: Ay tutulması sırasında Aslanlar odaklanmamış hissedecekler. Bir süredir bazı şeyleri sürekli kontrol ediyorsun ve bu tutulma zamanında harika bir fikir olacak. Zirvedeki dramdan kaçınmak için kendi dünyanı rahatlat ve mutlaka dinlen. Potansiyel olarak dramatik sosyal veya profesyonel durumlardan uzak durmak, zihninizi temizleyecek.

BAŞAK: Ay tutulması Başak burçları ile arkadaşları arasında gerginlik yaratacak buna hazır olun. Süresinin dolduğunu düşündüğünüz arkadaşlıklarınızı bitirmeniz bu tutulmada olası. İhmal ettiğiniz, dikkatinizi gerektiren arkadaşlıklar için ise özveri göstereceksiniz. Dostluklarınızdaki sorunları da çözüme kavuşturabilirsiniz. Ancak bu çözüm kabullenme değil sakin bir konuşmayla mümkün görünüyor. Tutulma dönemi gerginlikleri gideremediğiniz arkadaşlıklarda daha büyük sorunlar çıkabilir.

TERAZİ: Teraziler için 10 Ocak Ay tutulması hem iyi hem de kötü haberler getirecek. Kariyeriniz kişisel hayatınızda gerginlik yaratacak ve bir desteğe ihtiyacınız olacak. Daha iyi bir iş-yaşam dengesi oluşturmayı öğrenmek tutulma sırasında gerçekten önemli ve bu dengeyi oluşturmak için sevdiğinizle yada birlikte çalıştığınız kişilerle sıkı bir konuşma yapmanız gerekebilir.

AKREP: Akrepler Ay tutulması altında gergin ve dürüst hissediyor olabilirler, ancak gerginliklerinizi kendinize saklamanız gerekiyor. Bazen çevreyi yönetmek zor olabilir ancak kendinizi kanıtlamak ve ille de son sözü söylemek zorunda değilsiniz. Tutulma sırasında olumsuzluktan kurtulun. Şu anda kimseyle ilgili düşüncelerinizi zorlayarak kazanacak bir şeyiniz yok.

YAY: 10 Ocak ay tutulması sizi mali alanda etkileyecek. Sizin için daha az stres yaratacak bir eylem planı bulana kadar beklediğiniz ödemeleri gündeme almalısınız. Bu dönem borç ödemek için bir yol bulmanız gerekecek - hatta para ile kişisel ilişkinizi değiştireceksiniz. Daha istikrarlı bir finansal gelecek planlamaya şimdi başlayın, böylece gelecek faturaları üst üste bindirmeyin.

OĞLAK: 10 Ocak Ay tutulması Oğlaklar için aşk yaşamlarıyla ilgili aydınlatıcı bir anı olacak. Sevgiye giden yol inişli çıkışlıydı, ama şimdi her şeyi kişiye vermenin ve sevgiyi almanın ne anlama geldiğini anlayacaksın. Ay tutulması şuanki birlikteliklerinizi geçmiştekilerden bariz bir şekilde ayırmanıza yardımcı olacak.

KOVA: Kovalar, uzun zamandır işte çeşitli şeyler yüzünden hayal kırıklığına uğramış hissediyorlar. Bu ay tutulması artık bu histen Kovaları kurtaracak. Kendinizi hazır hissediyorsanız şimdi konuşma zamanı. Haksızlık ve iş arkadaşlarınızla ilgili sorunlar konusunda ağzınızı çok uzun süre kapalı tuttunuz. Cesurca ses çıkarma vakti geldi!

BALIK: 10 Ocak Ay tutulmasında Balıklar yüzleşmeye hazır olmalılar. Özelilkle de aşk hayatında. Ancak bunun düşündüğünüz yöne gitmemesi, hayatta istediğiniz ve arzu ettiğiniz ilişkiye sahip olmayacağınız anlamına gelmez. Unutmayın, farklı ilişki türleri vardır ve sizin için en uygun olanı bulmanız gerekir. Ay tutulması yolunuzu aydınlatacak.