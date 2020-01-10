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Ryan Babel'den Galatasaray açıklaması! Hollanda basınına konuştu

HOLLANDA temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Ajax'a transferi kesinleşmeden dün akşam İstanbul’dan ayrıldı. Amsterdam'a giden yıldız oyuncu Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Hollanda temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, dün akşam İstanbul’dan ayrıldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre, yıldız oyuncu Ajax'a geri dönmesini "Garip" olarak nitelendirirken Galatasaray'la zor bir devre geçirdiğini söyledi. 

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Babel, beklentileri karşılayamadı. Kiralık olarak Ajax'ın yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu burada De Telegraaf gazetesine özel bir röportaj verdi. 

Babel: 'Geri dönmek garip'
Geri dönmenin garip olduğunu söyleyen Babel, "Çünkü her şey çok hızlı gelişti. Ama mutluyum. Ajax'ın oyuncusu olduğum bir sır değil. Her zaman da böyle kalacağım" ifadelerini kullandı. 

'Ajax'tan tıpkı benim çocukluğumdaki gibi bahsediyorlar'
"Ajax'ın 9 yıldaki gelişimini ve bugün geldiğimiz yeri görmek güzel. Dünyanın birçok yerindeki taraftarlar Ajax'tan tıpkı benim çocukluğumdaki gibi bahsediyorlar. Bu sezon sonuna kadar bunun bir parçası olmak benim için çok özel."

'Kararı vermek kolay oldu'
"Ajax'ın benimle ilgilenmesi gurur verici. Ama bunun sebebi ben değildim. Her şey Galatasaray'a bağlıydı. Bu kiralık anlaşmasıyla birlikte iki tarafa da yardım edebiliyor olacağımın anlaşılmasıyla kararı vermek kolay oldu."

"Öğrendiğim ve keyif aldığım futbolu oynayan ve iyi giden bir takıma geldim. En iyimi vermek istiyorum. Bu, iyi giden bir takımda çok daha kolay. Galatasaray'da ilk yarı çok zordu."

Ajax ile ilgili sözleri
"Ajax'taki rolüm ne olacak bilmiyorum. Bu bana kalmış bir şey değil. İdmanlara çıkacağım ve teknik direktör beni nasıl kullanacak göreceğiz. Ama ben her zaman bir takım oyuncusu oldum. Şampiyon olmak ve takım arkadaşlarımla birlikte Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyorum. Fantastik futbolculara sahibiz."

"Sözleşmede satın alma opsiyonu yok. Normalde sezonun bitimiyle birlikte Galatasaray'a geri döneceğim. 2022'ye kadar sözleşmem bulunuyor."

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