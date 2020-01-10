Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na 'Bir dost' tavsiyesi: Varoluşsal kriz yaşarsınız

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 'dostane' tavsiyelerde bulundu. Hakan, "Hükümet Kanal İstanbul'dan vazgeçerse çok esaslı bir varoluşsal kriz yaşarsınız" diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin siyasi stratejisini değerlendiren Ahmet Hakan “Bütün varoluşunuzu ‘Kanal İstanbul’ üzerinden tanımlamaktan vazgeçin. Eğer böyle yaparsanız... Hükümet yetkilileri, ‘Vazgeçtik... Kanal İstanbul’u yapmıyoruz’ dediklerinde çok esaslı bir varoluşsal kriz yaşarsınız” yorumunda bulundu.

"İhtilafları asla gözden kaçırmayın"

Bazı bilim insanlarının, “Kanal İstanbul depremi tetikler” dediğini aktaran Hakan, “Bazı bilim insanları ise ‘Kanal İstanbul depremi tetiklemez’ diyor. ‘Bilim ne derse o’ türü sözler ederken bilim insanları arasındaki bu tür ihtilafları asla gözden kaçırmayın” ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın İmamoğlu'na 'dost tavsiyeleri'

-Konuk olduğunuz televizyon programlarında “Ben belediye başkanıyım, bana herhangi bir konuk muamelesi yapamazsınız” demeyin. Çünkü elinizde bir yaptırım gücü yokken yaptıklarınız, elinizde yaptırım gücü olduğunda yapacaklarınızın bir göstergesi sayılır.

-“Referandum” demek, halkın görüşü demektir. “Referandumdan benim istemediğim sonuç çıkmazsa mücadeleye devam ederim” yaklaşımından vazgeçin... Çünkü size “Halk ne derse o” demek yakışır.

-Sadece “Kanal İstanbul”a odaklanmanızın şöyle bir sakıncası da var: “Şu kadar zaman geçti, İstanbul için ne yaptın?” sorusuna verecek dişe dokunur bir cevap vermeniz zorlaşır. Halbuki sizin “Şunu yaptım, bunu yaptım” diye patır patır icraat saymanız gerekiyor.

-Konuk olduğunuz televizyon programlarında “Ben belediye başkanıyım, bana herhangi bir konuk muamelesi yapamazsınız” demeyin. Çünkü elinizde bir yaptırım gücü yokken yaptıklarınız, elinizde yaptırım gücü olduğunda yapacaklarınızın bir göstergesi sayılır.

-Hakan, köşe yazısındaki değerlendirmesinin sonuna imza atarak, “Açık aramak için çırpınmayan, İstanbul için başarılı olmanızı canı gönülden dileyen, size karşı herhangi bir önyargısı olmayan... BİR DOST” ifadesini kullandı.