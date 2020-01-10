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Ali Koç Comolli'nin biletini kesti apar topar İstanbul'a çağırdı

Fenerbahçe’de sportif direktör Damien Comolli ipler kopmak üzere. Comolli, başkan Ali Koç ile görüşmek üzere Antalya’dan İstanbul’a gitti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde sürdüren Fenerbahçe’de sportif direktör Damien Comolli ile yol ayrımına gelindi. Takım kampından bugün akşam saatlerinde ayrılan Comolli, İstanbul’a dönerek başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptı.

Topu Ali Koç'a atmıştı
Simon Falette transferine olumsuz yaklaştığı iddia edilen Comolli, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ali Koç’un bu transferden sorumlu olduğunu ve oyuncunun taraftarlarca iyi bir şekilde karşılanmasını istemişti.

Apar topar İstanbul'a gitti
Yaşanan gelişmelerin ardından Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç’in görevine son verilirken, Fransız futbol adamı takım kampından ayrılarak İstanbul’a Ali Koç ile görüşmeye gitti. Yapılacak görüşmenin ardından Comolli'nin durumu netlik kazanacak.

Kovulması an meselesi
Dün yaptığı açıklamalarla Ali Koç’tan sert tepki aldığı ileri sürülen Comolli’nin görevine son verilebilir.

"Comolli'nin twitter hesabı açmasından rahatsız oldum''
Ali Koç: Ali Koç, 1907 Derneği'nde Damien Comolli ve Falette transferi hakkında şu ifadeleri kullandı; "Comolli'nin twitter hesabı açmasından rahatsız oldum. Kendisini uyaracağım. Onu biz zaten koruruz. Buna gerek yoktu. Falette transferi ile ilgili verdiği bilgi doğru. Bu transferi ben ve yönetim kurulu yaptık."

"Simon Falette'ye güveniyorum''
Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Simon Falette'ye güvendiğini söyleyen Ali Koç, "Simon Falette'ye güveniyorum. Başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

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