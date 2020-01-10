SON DAKİKA
İstanbul Boğazı sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı Haberin devamı. Suriye'den sıcak gelişme! Rus Tümgeneral Yuriy Borenkov İdlib'de ateşkesin ilan edildiğini duyurdu Haberin devamı. Rus bandıralı Glard-2 isimli tanker Rumelifeneri açığında bir balıkçı teknesine çarptı! Kaza sonrası kayıp 3 balıkçı aranıyor Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

İstanbul Boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldı!

İSTANBUL'da yaşanan son dakika gelişmesine göre sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Putin'in makam aracını üreten Aurus bu kez de SUV bir araç üretti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Rumelifeneri'nde tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı
New York Times video yayınladı! İran'daki Ukrayna uçağı füzeyle vuruluyor
Ukrayna uçağı füzeyle mi vuruldu! İran'dan açıklama geldi
Irak'ta uçaklar havalandı! Hedefte bu sefer Haşdi Şabi vardı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a mal varlığı resti
Libya'da darbeci Hafter ateşkes çağrılarını reddetti
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesirspor'da şok gelişme
Irak'ta ABD üssü yakınına füze düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü
İngiltere'de Brexit yasa tasarısı kabul edildi
ABD Başkanı Trump'tan İran'da düşen yolcu uçağına ilişkin açıklama
e okul MEB vbs girişi yapma 2020
Yorumlar