İstanbul Boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldı!
İSTANBUL'da yaşanan son dakika gelişmesine göre sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.
İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
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