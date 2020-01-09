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ABD Başkanı Trump'tan İran'da düşen yolcu uçağına ilişkin açıklama

İran'ın ABD üssünü vurduğu gecenin sabahı düşen yolcu uçağıyla ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşüşüyle ilgili 'şüpheleri' olduğunu söyleyerek, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayollarına ait uçakla ilgili açıklama yaptı. Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullanarak uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.

Öte yandan Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre; ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Haberde; Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi. ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

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