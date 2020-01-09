HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul son 22 ayın zirvesinde günü 118.000 puan sınırında tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,53 değer kazancıyla 117.990,45 puandan tamamlayarak 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Pay Piyasası ve Vadeli İşlemler ile Opsiyon Piyasası'ndaki işlem hacimleriyle de iki rekor kırdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.114,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,4 milyar lira rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 6,75, holding endeksi yüzde 4,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kaybettiren olmazken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Güne artan küresel risk iştahı ile yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkilediği bankacılık hisseleri öncülüğünde 22 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 118.144,62 puanı gördü.

Endeks, günü yüzde 4,53 değer kazancıyla 117.990,45 puandan tamamlayarak 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsalarında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde beklenti anketi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İki rekor

Borsa İstanbul, Pay Piyasasında 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştı. 

Borsa İstanbul, Pay Piyasasında 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) pay vadeli işlemlerde de 2 milyar 47 milyon 573 bin 899 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilecik'te anaokulunda skandal görüntü
Zonguldak'ta bir memur öğrenciyi demir çubukla yaraladı
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani açık açık tehdit etti! Eğer ABD bir daha yaparsa...
Donald Trump'tan ilginç Tweet! İki kelimelik paylaşımla gündeme oturdu
Emre Mor'a İngiltere'den sürpriz talip
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ahmet Nur Çebi basının karşısına çıkıyor
THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor
Türkiye'de 4.5G abone sayısı 15'e katladı
İran otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı
Yorumlar 4 yorum