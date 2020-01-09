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Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Demirören Haber Ajansı

Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin ikna yoluyla teslim olmaya devam ettiği belirtilerek, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8’e yükseldi" denildi.

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