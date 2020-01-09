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Gazeteleri kapatmışlardı! Ve TürkMedya'da ilk istifa geldi

Star ve Güneş Gazetelerinin kapanmasıyla yeni bir sürece giren TürkMedya’dan bir istifa haberi geldi. Dijital Yayınlar Koordinatörü olarak görev yapan Abdulkadir Özkan’ın istifa ettiği öğrenildi.

Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ile 360 TV'yi bünyesinde bulunduran TürkMedya'da AK Parti’nin İstanbul seçimlerini kaybetmesinin ardından kriz yaşanmıştı.

Star Matbaası ve Akşam Life eki kapanmış, birçok kişi işten çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Güneş ile Star gazetesi yazılı basına son verdiklerini, dijital platformda devam edeceklerini duyurmuştu.

İstifa haberi geldi

Star ve Güneş gazetelerinin kapanmasıyla yeni bir sürece giren TürkMedya’dan bir istifa haberi geldi.

Türk Medya Grubu Dijital Yayınlar Koordinatörü olarak görev yapan Abdulkadir Özkan’ın istifa ettiği öğrenildi.

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