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Seçimi kazandıktan sonra kaybolan başkanın cesedi bulundu

MEKSİKA'daki bir kasabanın belediye başkanı seçilmesinin ardından kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Daniel Esteban Gonzalez'in cesedi 1 seneyi aşkın sürenin ardından ortaya çıkarıldı.

Meksika'nın Guerrero eyaleti savcıları, Cochoapa El Grande kasabasının belediye başkanı seçilmesinden sonra 2 Eylül 2018'de kaybolan Daniel Esteban Gonzalez'in ceset kalıntılarının bir nehrin kıyısında tespit edildiğini açıkladı.

İhbar üzerine müfettişlerin nehir kıyısına gittiğini aktaran savcılar, DNA testiyle kalıntıların Gonzalez'e ait olduğunun kesinleştiğini belirtti.

Rakip partiyi sorumlu tuttular 

Bazı yakınları, Demokratik Devrim Partisi (PRD) adayı olarak belediye başkanı seçilen Gonzalez'in ortadan kaybolmasından rakip Kurumsal Devrim Partisini (PRI) sorumlu tutmuştu.

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