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BBP’li Hendek Belediyesi Başkanı Turgut Babaoğlu MHP'ye geçti!

SAKARYA Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 10 Meclis üyesiyle birlikte MHP’ye katıldı.

Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) 31 Mart seçimlerinde Sakarya Hendek Belediye Başkanı seçilen Turgut Babaoğlu ve 10 Meclis üyesi Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı.

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen katılım toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi yakasındaki rozeti Babaoğlu’na takarak ‘Partimize hoş geldiniz’ dedi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu ve 10 değerli Meclis üyemiz, Sayın Genel Başkanımızın onaylarıyla bugünden itibaren çalışmalarına partimizde devam etme kararı almışlardır. Sayın Belediye Başkanımıza ve Meclis üyelerimize yuvanıza hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyoruz.”

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