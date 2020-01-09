İstanbul'da flaş operasyon! Bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL Şişli'de 3 farklı adresten tarihi eser topladığı yönünde istihbarat alan polis ekipleri harekete geçerek, belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bin 134 parça tarihi eser ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Baskınlarda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait aralarında 'Meryem Ana-Çocuk İsa', Havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Anadolu’nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadide parçaları, taşınmaz kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordür olmak üzere toplam bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi.

1 kişi gözaltına alındı

Operasyonda adı açıklanmayan bir tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek

Operasyonda ele geçirilen eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.