HABER /  YEREL

İstanbul'da flaş operasyon! Bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL Şişli'de 3 farklı adresten tarihi eser topladığı yönünde istihbarat alan polis ekipleri harekete geçerek, belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bin 134 parça tarihi eser ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Baskınlarda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait aralarında 'Meryem Ana-Çocuk İsa', Havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Anadolu’nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadide parçaları, taşınmaz kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordür olmak üzere toplam bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi.

1 kişi gözaltına alındı

Operasyonda adı açıklanmayan bir tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek

Operasyonda ele geçirilen eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Papa Franciscus'tan öpücük isteyen rahibeye ilginç sözler
Comolli: Falette için başkan onay verdi
HDP'li vekiller Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadın için düzenlenen anma töreninde
CHP'li Özgür Özel'in verdiği şok kanun teklifinde yeni gelişme
CHP vergi kanununun iptali için AYM'ye başvurdu
Davutoğlu'nun yardımcısı Selçuk Özdağ iddialı konuştu: Hesabını soracağız
ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta 2019 terörist bilançosu açıklandı
2020 bayram tarihleri ne zaman kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı 2020 ne zaman başlangıç tarihi
Çağlar Söyüncü Premier Lig'in en hızlısı
Hamilelikte kilo almamak için nasıl beslenmeli işte örnek menü
3 aylar ne zaman 2020 3 aylar nedir başlangıcı hangi ay?
Yorumlar