Comolli: Falette için başkan onay verdi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette'nin transferi için Rogon menajerlik şirketi ile bir görüşmesi olmadığını vurgularken "Başkan Ali Koç'un kararı sonrası kiralanmaya karar verildi" dedi.

Twitter'dan DamienJComolli kullanıcı adıyla hesap açan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Son olarak takıma katılan Faletti'nin başkan Ali Koç'un takıma katkısı olacağına inandığı için kiralanmaya karar verdiğini söyleyen Fransız, "Başkanın kararına saygı gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

''Rogon menajerlik şirketiyle bir görüşmem olmadı''

Basında çıkan Rogon menajerlik şirketine aracı olduğu yönündeki haberlere tepki gösteren Comolli, "Basında yer aldığı gibi Faletti'yi transfer etmek için Rogon menajerlik şirketiyle bir görüşmem olmadı. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon'la sadece Tolga Ciğerci ve Gustavo transferleri için görüştüm." açıklamalarında bulundu.

''Yasal işlem yapacağım"

Damien Comolli Rogon şirketiyle arasında ticari ilişkiler olduğu yönündeki haberlere de tepki gösterdi ve "Yorum yapanlar ve bu kadar saçma iddiaları ortaya atan kişiler hakkında yasal işlem yapacağım" ifadelerini kullandı.