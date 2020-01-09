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CHP'li Özgür Özel'in verdiği şok kanun teklifinde yeni gelişme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerinin hakim ve savcı olabilmesi yönünde verdiği kanun teklifini tepkiler üzerine geri çekti.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine bir kereye mahsus yaş sınırı olmaksızın 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı' ya da 'İdari Yargı Ön Sınavı'na giriş hakkı sağlanmasını içeren kanun teklifi çok sayıda hukukçu ve baro başkanının tepkisine yol açtı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, İdare Hukukçusu Metin Günday, “İdari yargı için bir bu eksik kalmıştı. Bu teklif yasalaşırsa giderilmiş olacak… Teklif sahibini içtenlikle kutlarım” derken İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Bu teklif tam anlamıyla avukatlık mesleğine saygısızlıktır. Bilgisizliktir. Bilinçsizliktir” eleştirisi getirdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da “Bir milletvekilinin bilmediği bir konuda ve bilen kurumlara danışmadan kanun teklifi vermesi yanlış” değerlendirmesinde bulundu.

Tepkiler üzerine CHP'li Özel, kanun teklifini 'talep ve telkinleri dikkate alarak' geri çektiğini açıkladı.

Teklifi iyi niyetle vermiş

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi niyetle verdiğim, ancak sosyal medyada içinde olmayan hükümler varmış gibi eleştirilen kanun teklifimi tüm yönleriyle ve tüm taraflarla yeniden ele almak amacıyla; çok değer verdiğim baro başkanlarımızın talep ve telkinlerini de dikkate alarak geri çekiyorum” dedi.

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