Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Uçak füze veya bombayla düşürülmüş olabilir

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri, İran'da 176 kişiye mezar olan Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşme sebebiyle ilgili 'uçağın füze veya bomba ile düşürülme ihtimalinin olduğunu' açıkladı.

Uçağın düştüğü bölgede Rus yapımı bir füzenin kalıntıları bulunduğuna dair dedikoduların internette yer aldığını belirten Ukraynalı yetkili, "Bununla ilgili arama çalışması yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri ayrıca uçağın içerisinde bir bomba patlatılmış olma ihtimalini de araştırdıklarını söyledi.

"Şok edici ve üzücü haberi aldık"

Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Şok edici ve üzücü haberi aldık. Kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.