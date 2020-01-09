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Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Uçak füze veya bombayla düşürülmüş olabilir

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri, İran'da 176 kişiye mezar olan Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşme sebebiyle ilgili 'uçağın füze veya bomba ile düşürülme ihtimalinin olduğunu' açıkladı.

Uçağın düştüğü bölgede Rus yapımı bir füzenin kalıntıları bulunduğuna dair dedikoduların internette yer aldığını belirten Ukraynalı yetkili, "Bununla ilgili arama çalışması yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri ayrıca uçağın içerisinde bir bomba patlatılmış olma ihtimalini de araştırdıklarını söyledi.

"Şok edici ve üzücü haberi aldık"

Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Şok edici ve üzücü haberi aldık. Kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

İran'dan açıklama

İranlı yetkililer, dün Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalandıktan birkaç dakika sonra düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın havadayken alev aldığını ve geri dönmeye çalışırken yere çakıldığını açıkladı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, "Havalimanı bölgesinden ayrılmak için önce batıya dönen uçak, sorun çıkması üzerine sağa döndü ve havalimanına geri gelmeye çalışırken düştü" dedi. Abidzade, görgü tanıklarının uçağın alev aldığını gördüğünü ve pilotun havalimanına dönmeye çalışmadan önce acil durum çağrısı yapmadığını söyledi.

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