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Berat Albayrak kredisini ödeyemen çiftçiye müjdeyi duyurdu!

Ak Parti İl Teşkilatları ziyaretleri kapsamında Sivas'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçi vatandaşlarımıza müjdeyi duyurdu. Albayrak Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirileceğini duyurdu.

Bakan Albayrak, Ak Parti İl Teşkilatları ziyareti kapsamında gittiği Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Albayrak Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 5 büyüyeceğini söyledi. Albayrak ayrıca 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini de belirtti.

Yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek

Albayrak ayrıca Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek.

Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yüzde 5 büyüme mesajı

2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.

TL yüzde 10 değer kazandı

Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı. 2019 yılında yüzde 0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız. 2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz."

Çiftçiye müjde

Bakan Albayrak geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için, "Ziraat Bankası %9 faizle 5 yılda kadar vadelendirecek" müjdesini verdi.

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