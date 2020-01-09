Duştan önce saçlarınızı mutlaka tarayın işte nedeni!

Saçlarınızı doğru şekilde yıkadığınıza emin misiniz? Saçlarınızla ilgili hoşunuza gitmeyen bir çok şeyin nedeni saçınızı yanlış yıkamanız olabilir. Mesela saçınızı banyodan önce mutlaka tarayın böylece duşta dolaşmasını engellersiniz. Ayrıca ıslakken saçınızı taramayın. İşte nedenleri...

Birbirine dolaşmış saçları yıkamak oldukça zordur. Üstelik birbirine girmiş saçlar, yıkama esnasında daha çok dolanır ve çözmek daha da zorlaşır. Saçlarınızı yıkamadan önce tararsanız, duş sonrasında da taramanız kolaylaşacaktır.

Çok sıcak su ile yıkamak saçlara sandığınızdan daha fazla zarar verir. Saçınızın yıpranmamasını istiyorsanız sıcak su yerine ılık su ile saçlarınızı yıkamayı tercih edin.

Saç stilistleri ve tıp uzmanları saç yıkarken sülfat içeren ürünlerin kullanılmasını zararlı görüyor. Bu bileşen sadece saça değil saç derisine de zarar veriyor.

Sıkı sıkı toplamayın

Çok gergin bir şekilde yapılan topuzlar ve atkuyrukları saçınızı gerdiğinden kopmalara ve saç dökülmelerine neden olacaktır.

Islaklık saçın en savunmasız halidir ve ıslak saç kolayca kopabilir. Duştan çıkar çıkmaz saçlarınızı taramayın. Havlunun, saçın fazla suyunu almasını bekleyin ve ardından nazikçe tarayın.

Brezilya fönü ve perma gibi kalıcı işlemler saçları yıpratır. Çünkü bu işlemler sırasında kimyasal içerikli ürünler kullanılır.

Saç dökülmesini engelleyen besinler

Saçınızın dökülmesinden şikayetçiyseniz yediğiniz besinlere dikkat edin. Çünkü saç dökülmesinin en yaygın nedeni bedenin bazı besinler konusunda fakir kalması olabilir. Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için en iyi saç dökülmesi karşıtı besini derledik.

Pancar: Saç dökülmesinin genel sebebi potasyum eksikliğidir ve bu mineral saç gelişimi için önemlidir. Pancar suyunda bol miktarda potasyum bulunması saçınızın dökülmesini engeller ve hızlı büyümesini sağlar. Ayrıca pancar suyunun karbonhidratlar, proteinler, kalsiyum, B vitamini ve C vitamini bakımından da zengin olması saçlarınızın sağlıklı görünmesine neden olur.

Yumurta: Yumurta, zengin protein, çinko, selenyum, kükürt ve demir kaynağıdır. Çinko, kafa derisi dokularının onarımı ve saç köklerinin etrafındaki yağ bezelerinin düzgün çalışmasını sağlamak için çok önemlidir. Saç köklerine oksijen getirerek sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Yaban mersini: Yaban mersini bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini saç derisine daha iyi dolaşım sağlar ve aynı zamanda saç köklerini besleyen hassas kan damarlarını da korur.

İstiridye: İstiridye bol miktarda çinko barındırır. Bu mineral eksikliği saç dökülmesine ve saç derisinin kurumasına neden olabilir. İstiridye, doğal olarak kaybettiğiniz kıl köklerinin yerini sağlıklı ve güçlü kıllarla değiştirmenize yardımcı olacak proteinler içerir.

Somon: Somon, sağlıklı ve güçlü saçlar için anahtar bileşen olan protein ve D vitamini deposudur. Bu tatlı su balığı, kafa derisindeki hücre zarlarının ve onu koruyan doğal yağın gerektirdiği mükemmel bir omega-3 yağ asidi kaynağıdır.

Mercimek: Protein zengini bir gıda olan mercimek, saç sağlığı için tüketilmesi gereken en önemli besinler arasında yerini alıyor. Çünkü içeriğindeki yüksek protein saçların sağlıklı uzaması ve kırılmaması için adeta koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Düzenli olarak mercimek tükettiğinizde saçlarınızın dökülmediğine ve sağlıklı bir şekilde uzadığını göreceksiniz.

Ispanak: Brokoli, lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler saç köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ispanak, K vitamini, A vitamini, C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, E vitamini, çinko, demir ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu besinler saç dökülmesine engel olur ve saçın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Ispanaktaki yüksek antioksidan saç derisinin sağlıklı olmasını sağlar.