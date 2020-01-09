Siyasilerin yan yana çekilmiş fotoğrafını paylaşan Ahmet Hakan'dan bomba yorum

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun annesinin cenaze töreninde çekilen fotoğrafı yorumlayan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dikkat çekici ifadeler kullandı.

"Siyasi alanda en sert tartışmaları yaşayan insanların, insani alanda omuz omuza durmasını bildikleri bir ülkedir Türkiye." ifadelerine yer veren Ahmet Hakan, "Ve işte bu yüzden de tahmin edilenin çok ötesinde güçlüdür." diye yazdı.

Annesini kaybeden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun cenazesine çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve sanatçı katıldı.

Kareye övgü yağdırdı

Cenaze töreninde saf tutan Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu, Göksu ve Binali Yıldırım fotoğrafını köşesinde değerlendiren Hakan, yazısında şunları yazdı:

AK Parti’nin önde gelen ismi Binali Yıldırım cenazede... AK Parti’den kopup ayrı parti kurmuş Ahmet Davutoğlu cenazede... Tevfik Göksu ile en sert tartışmalara girmiş olan Ekrem İmamoğlu cenazede. Siyasi alanda en sert tartışmaları yaşayan insanların, insani alanda omuz omuza durmasını bildikleri bir ülkedir Türkiye. Ve işte bu yüzden de tahmin edilenin çok ötesinde güçlüdür.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...