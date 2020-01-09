Şeker Piliç markası icradan satışa çıkıyor

Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait 37 marka icradan yarı fiyatına satılığa çıkacak.

Bir dönem Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve içine düştüğü mâlî krizi aşamayınca 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'in taşınır ve taşınmaz mallarının ardından şimdi de sahip olduğu markaların icra yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Şeker Piliç’e ait 795 bin TL değerindeki 37 adet marka icradan yarı fiyatı olan 372 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

İhale yoluyla satışa çıkarılacak

24 Ocak 2020 tarihinde saat 13.40’da Bandırma’da yapılacak olan ihale ile uzun yıllardır sektörde öncülük yapan marka yeni sahibinin olacak.

İcra uzmanı Caner Çakı, bu tarz ihalelerin son yıllarda arttığını ifade ederek, “Sektöründe tanınan ve bilinen bir markanın satışı yapılacak. İhale de şirkete ait toplam 37 markanın patenti tek satış usulü ile yapılacak. Türkiye’de tanınan ve bilinen bir marka olduğunu söylemek mümkün” dedi.

Kesimhane ve idare binasını garanti almıştı

Bandırma 1'inci İflas Müdürlüğü 3 Eylül 2018’de, şirketin kesimhane ve idare binasının bulunduğu alan ile kalan 53 bin 18 metrekarelik arsa vasfındaki taşınmazı ayrı ayrı satışa çıkarılmıştı. 1'inci İcra Dairesi mezat salonunda yapılan ihaleye sadece ipotek alacaklısı olan Garanti Bankası A.Ş. katılmıştı.Toplam 34 bin 731 metrekare alana sahip kesimhane ve idare binası 18 milyon 72 bin 165 liradan satışa çıkarılmıştı. Garanti Bankası, başlangıç fiyatı olarak 9 milyon 750 bin lira fiyat vermiş, başka fiyat teklifi olmayınca, kesimhane ve idare binası ipotek bedeli karşılığında Garanti Bankası’nın olmuştu.