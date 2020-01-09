HABER /  DÜNYA

İran'dan ABD Başkanı Trump'ın teklifine ilk yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın ön koşulsuz İran'la görüşmeye 'hazırız' mektubuna Tahran'dan "inanılmaz" değerlendirmesi geldi. İran Devrim Muhafızları komutanından da "Daha sert intikam çok yakında" cevabı geldi.

Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu ve gerilimin tırmanmasını engellemek için İran'la ön koşulsuz "ciddi müzakerelere" başlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

İRAN'DAN İLK YANIT GELDİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan BM temsilcisi, "Tahran hala Washington'ın yaptırımları altındayken Trump'ın teklifi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

İRANLI KOMUTAN: DAHA SERT İNTİKAM ÇOK YAKINDA

İran Tasnim haber ajansından gelen bilgiye göre, İran Devrim Muhafızları komutanı Abdullah Araghi Irak'taki ABD hedeflerine füze saldırısının ardından "Daha sert intikam çok yakında" açıklamasını yaptı.

İSVEÇ HÜKÜMETİ ÜZERİNDEN DE MESAJ YOLLADILAR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İsviçre hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi.

ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, "ABD'nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi." dedi. Musevi, mesajların içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

İlgili Haberler
ABD Ortadoğu'da gerilimi azaltacak! İran ile ön koşulsuz görüşmek istiyor İran'a karşılık verilecek mi? Trump açıklama yaptı
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muhsin Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çelişkisi! Önce depremi tetikler dedi sonra...
Cumhuriyet'ten derse namaz arası manşeti! O zihniyet yeniden hortladı
İran ile ABD'yi savaşın eşiğine getiren krizin arkasındaki genç kim?
Yargıtay'dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren karar! Fazla mesaiye dikkat
Yargıda yeni dönem 1 yıl sürecekti 1 günde bitti
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi
Zehra Zümrüt Selçuk'tan Berfin Özek davasında verilen karara tepki
Af haberleri son durum 9 Ocak af çıkacak mı?
Robert Prosinecki: Başkan Berna Gözbaşı ile beraber büyük işler başaracağız
Doğu Perinçek Çin gazetesine manşet oldu
2020 Hac kayıt sorgulama ekranı açılıyor Diyanet
Yorumlar 2 yorum