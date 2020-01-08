İran'a karşılık verilecek mi? Trump açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran’ın yaptığı füzeli misillemelere dair açıklama yaptı.

İran'ın ABD'nin askeri üslerini balistik füzelerle hedef alması sonrası tüm dünya ABD'den gelecek mesajı bekliyordu.

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran misillemede bulunmuş ABD üssünü vurmuştu. Gerilim iyice artarken Donald Trump'ın açıklama yapacağı bildirilmişti.

Ve saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. İşte Trump'ın açıklamasından satır başları;

ABD Başkanı olduğum sürece İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olma hakkını elde edemeyecek. Dünkü saldırılardan hiçbir Amerikalı zarar görmedi, tüm askerlerimiz güvende.

Kasım Süleymani ortadan kaldırıldı

Caydırıcı kuvvetler ve önleyici sistemimiz başarılı bir şekilde devreye girdi. Dünyadaki en önemli terörist olan Kasım Süleymani ortadan kaldırıldı. (Süleymani'nin) Birçok çirkin olayın altında imzası vardı.

Süleymani'nin elleri hem Amerikalıların hem de İranlıların kanıyla kirlenmişti. O, çok daha uzun zaman önce ortadan kaldırılmalıydı. İran şiddeti desteklemeye devam ettikçe istikrar ve barış buraya gelemez.

Orta Doğu'nun petrollerine ihtiyacımız yok

Orta Doğu'nun petrollerine ihtiyacımız yok. ABD ordusu 2,5 trilyon dolar harcanarak yeniden yapılandırıldı. Füzelerimiz büyük, etkin ve hızlı. Ancak sahip olmamız, bunları kullanacağımız anlamına gelmez.