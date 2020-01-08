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Türkiye Fas'a açtığı çelik davasını kazandı

Anadolu Ajansı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Fas'ın Türk çelik ürünlerine karşı almış olduğu önlemin DTÖ anlaşmalarına aykırı olduğu kararını verdi.

Türkiye, Fas tarafından Türkiye'den çelik ithalatına getirilen anti-damping önlemine karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) açmış olduğu davayı kazandı.

Alınan bilgiye göre; Türkiye'nin talebiyle kurulan DTÖ paneli, Fas'ın Türk çelik ürünlerine karşı almış olduğu önlemin DTÖ anlaşmalarına aykırı olduğuna ve kaldırılması gerektiğine hükmetmişti.

Panelin söz konusu kararı, DTÖ üyelerinin katılımıyla toplanan DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Organı Toplantısı'nda onaylandı.

Fas, Türkiye'den yassı çelik ürünleri ithalatına yüzde 11 oranında anti-damping önlemi almıştı. Panel raporu, Fas'ın bu uygulamasını DTÖ kuralları çerçevesinde haksız bulmuştu. Raporun onaylanmasıyla Türkiye'nin haklılığı tescil edilmiş oldu.

Panel, geçen aylarda yayımladığı raporda, Fas'ın anti-damping anlaşmasına aykırı hareket ederek Türkiye'nin DTÖ anlaşmalarından kaynaklanan haklarına zarar verdiğine hükmetmiş ve Fas'tan önlemini DTÖ yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesini istemişti. Panelin bu kararını temyiz etmek isteyen Fas, DTÖ Temyiz Organının işlevsiz hale gelmesi sonrası temyiz talebini geri çekmiş, bunun üzerine Türkiye lehine olan panel kararı üyelerin onayına sunulmuştu.

"DTÖ tarihinde Türkiye lehine tamamlanan en önemli kararlardan biri"

Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, söz konusu kararın, DTÖ tarihinde Türkiye lehine tamamlanan en önemli kararlardan biri olduğunu vurguladı.

Madenoğlu, Ticaret Bakanlığı eş güdümünde yürütülen dava sürecinin Türkiye'nin çok taraflı sistem içerisinde kazanımları arasında önemli bir yeri olacağına işaret ederek, Türkiye'nin son dönemde DTÖ içerisindeki etkinliğinin arttığını söyledi.

Türkiye'nin Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki davalarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Madenoğlu, "Çok taraflı sistemde ülkemizin haklarının korunması yönündeki güçlü diplomasi faaliyetlerine devam edeceğiz" dedi. 

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