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Kocaeli’de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle üzerinden araç geçtiği sırada bir yol çöktü. Çökme sonrası yol trafiğe kapatıldı.

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesi Kocakaymaz-Ocaklar Mahallesi ile Kaymaz-Araman Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü.

Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken yol trafiğe kapatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolda çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler ve çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.

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