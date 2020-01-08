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Vatan Partisi yöneticisi Erdoğan'la ilgili tweetleri sildi yanlışı ben dahi yapsam

Vatan Partisi MYK üyesi Cem Dikmen, geçmişte Erdoğan'la ilgili yazdığı tepki çeken tweetleri sildiğini belirterek "yanlışı ben dahi yapsam savunmam" dedi.

Sosyal medyada “Ankara Kuşu” isimli bir hesap, Vatan Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Dikmen’in geçmiş sosyal medya paylaşımlarını hatırlattı.

“Ankara Kuşu” isimli hesap, Dikmen’in paylaşımlarının ekran görüntüleri paylaşarak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Hakimler Savcılar Kurumu Başkanvekili Mehmet Yılmaz’a seslenerek “Bunları ortaya çıkarınca saniyeler içerisinde silmişti. Vatan Partisi İstanbul il başkanına herhangi bi soruşturma başlatıldı mı?” diye sordu.

DİKMEN: YANLIŞI BEN DAHİ YAPSAM SAVUNMAM

Dikmen, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili attığı bazı tweetlerini sildiğini söyledi.

Cem Dikmen şu ifadeleri kullandı:

"20’li yaşlarımın başında eleştiri boyutunu aşan ifadelerimin olduğu bazı paylaşımları sildim.

Doğru. Çünkü yanlışı ben dahi yapsam savunmam.

Hata yapmışım.

Kendi hatasıyla yüzleşebilen birine istediğin kadar saldır. Zarar veremezsin."

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