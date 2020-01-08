ABD birlikleri Kuveyt'ten çekiliyor mu açıklama geldi

Kuveyt resmi ajansı (KUNA), sosyal medya hesabının hacklendiğini dolayısıyla "ABD birliklerinin ülkeden çekileceği yönündeki paylaşımların" kendilerine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KUNA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Twitter hesabımız ele geçirildi. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanlığı tarafından ABD birliklerinin Kuveyt'ten çekildiği yönünde hesabımızda paylaşılan haber gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Yasal işlem başlatılacak

ABD güçlerinin Kuveyt'ten çekilmediği teyit edilen açıklamada, söz konusu yalan haberin sorumluları hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

3 gün içerisinde çekileceği iddia edilmişti

KUNA'nın Twitter hesabında, "Savunma Bakanı Ahmed Mansur el-Ahmed es-Sabah'ın ABD birliklerinin 3 gün içerisinde Arifcan Askeri Kampı'ndan çekileceği" şeklindeki açıklaması paylaşılmıştı.