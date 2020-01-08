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Af çıkacak mı 8 Ocak son haberi Bakan Gül verdi

Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği af yasası ne zaman çıkacak araştırması başladı. Af yasası olarak bilinen cefa infaz düzenlemesi hakkında son bilgileri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi. Peki af çıkacak mı, kimleri hangi suçları kapsayacak?

Af yasası haberleri 8 Ocak son af haberini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi. Ceza infaz düzenlemesi kapsamında çalışmaların bir süredir devam ettiğini belirten Bakan Gül, önemli ifadelere yer verdi. Peki, af yasası çıkacak mı, çalışmalarda son durum ne?

Konunun önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine gelmesi beklenirken süreçle ilgili son açıklama ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi.

Bakan Gül'den yeni af yasası açıklaması: 

Bu konuda hem MHP'den hem partimizden açıklamalar oldu. Meclis açıldığında bu konu AK Parti grubu başta olmak üzere Meclis'in gündeminde olan bir konu. Grubumuzun konuyla ilgili kararı nedir, teknik hususlar nelerdir, akademi ne diyor? Biz teknik olarak baktık artık Meclis karar verecek. Yaşlı, kadın, hamile vs infazın evde çekilmesi, hafta sonu infaz gibi uygulamalar... İyi halin de değerlendirildiği öneriler de var. Ancak son takdir elbette Meclis'indir.

MHP af teklifini neden askıya aldı: 

MHP’nin teklifi beklemeye alması ile ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle: MHP’nin kendi teklifini beklemeye alması da bakanlığın düzenlemesini görmek, ona göre katkıda bulunmak içindir. Bütçe görüşmelerinden sonra da konu gündeme gelecektir.

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