Devlet Bahçeli'nin FETÖ çıkışına CHP'den çağrı geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasında sonuç alınamadığını söylemesi üzerine CHP'li Engin Altay'dan Bahçeli'ye "darbe araştırma komisyonu kuralım" çağrısı geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ'ye karşı mücadeleye, özellikle örgütün siyasi ayağına ilişkin Türkgün gazetesine dikkat çeken değerlendirmelere imza attı.

Bahçeli'nin "Bugüne kadar sekiz ayağın yedisinde önemli mesafelerin alındığı ve örgüte büyük darbe vurulduğu izahtan varestedir. Bununla birlikte FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bu düzeyde bir mücadele yapıldığı ve sonuç alındığı söylenemeyecektir. " ifadesi yankı uyandırdı.

Meclis'te basın toplantısında düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bahçeli'ye seslendi. "FETÖ'nün siyasi ayağıyla" ilgili yaptığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine Altay, şunları söyledi:

"Eğer Sayın Bahçeli samimiyse ona bir çağrı yapıyorum: TBMM'de 26 Temmuz 2016'da kurulan ama çalıştırılmayan, raporları imha edilen 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonunu Sayın Bahçeli'nin istemesi halinde bir günde kurarız. Bu komisyon ağırlıklı ve özelde de darbenin siyasi ayağına odaklanır. Sayın Bahçeli'nin destek vermesi, ön ayak olması halinde 15 Temmuz darbe araştırma komisyonu kurulur ve siyasi ayak ortaya çıkarılır."