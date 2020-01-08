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NATO İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırısını kınadı

İran'ın ABD'nin askeri üslerini balistik füzelerle hedef alması sonrası NATO'dan konuya ilişkin son dakika açıklama yapıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısını kınadıklarını açıkladı.  

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Irak'taki eğitim misyonuna ilişkin görüşmeler yürüttüğünü ve bu bağlamda kararlılığını koruduğunu aktardı.

İran'a şiddetten kaçınması çağrısı 

Stoltenberg, NATO'nun İran'a şiddetten kaçınması için çağrısında bulunduğunu belirterek "İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum." açıklaması yaptı.

NATO personelinde can kaybı yok

Öte yandan NATO yetkilisi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bizim değerlendirmelerimize göre, NATO'nun Irak eğitim misyonunda görev alan personelimiz arasında yaralı ya da ölü bulunmuyor. Personelimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz, durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz.

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