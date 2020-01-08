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Ryan Babel'in yeni adresi Ajax

Ajax, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Ryan Babel'in transferini büyük ölçüde bitirdi. Birkaç hukuki gelişmenin ardından resmi açıklamalar yapılacak.

Galatasaray, sezon başında Fulham'dan kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile yollarını ayırmak istiyor. Babel de, Onyekuru'nun transferinin ardından sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırma düşüncesinde.

Kiralık formülü
Hollanda ekiplerinden Ajax, Ryan Babel'in transferini kiralık olarak büyük ölçüde bitirdi. Birkaç hukuki gelişmenin ardından resmi açıklamalar yapılacak.

Menajeri ne demişti?
Babel'in menajeri Winny Haatrecht, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, Ajax'ın Hollandalı futbolcuyu 6 aylık kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini doğrulamıştı.

Yaptıkları 'pes' dedirtti
Bilindiği üzere Babel, daha önce alacaklarının gecikmesinden dolayı sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Hollandalı futbolcu dün ise sosyal medya hesabından Galatasaray ibaresini kaldırmıştı.

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