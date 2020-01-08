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Olay yeri Diyarbakır! Lise öğrencisi okulun 4. katından atladı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, lise öğrencisi Rojbin T., arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra kendini 4'üncü kattaki sınıfın penceresiden aşağı attı.

Ağır yaralanan Rojbin T., hastaneye kaldırılırken, öğrenci ve öğretmelerin emniyette ifadelerine başvuruldu.

Kendisini pencereden boşluğa bıraktı

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 9’uncu sınıf öğrencisi Rojbin T., henüz bilinmeyen nedenle 4’üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştı. Rojbin, tartışma sonrası pencereden kendisini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralandı

İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, zemine çakılan Rojbin’in ağır yaralı olduğunu belirleyip, ilk müdahaleyi yaptı. Rojbin T., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojbin T.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, öğrenci ve öğretmelerin ifadelerine başvurdu.

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