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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta maçı kadrosu belli oldu

Anadolu Ajansı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 17 Ocak Cuma günü Malta'yla oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Malta'yla deplasmanda karşılaşacak milli takımda teknik direktör Necla Güngör Kırağası'nın, 26 kişilik kadroyu belirlediği kaydedildi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 13 Ocak Pazartesi günü toplanacak milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Fatma Şahin (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Alg Spor), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor)

Defans: Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Çiğdem Belci, Didem Karagenç, Esra Erol (Beşiktaş), Fatoş Yıldırım, Gülbin Hız, Kezban Tağ (Alg Spor), Selin Akgün (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Gizem Gönültaş, Berivan İçen, Sevgi Çınar, Yaşam Göksu (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu, Seda Nur İncik (Konak Belediyespor), Duriye Osman (Asd Marcello Martino), Ebru Topçu, Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion), Fatma Kara (İbv)

Forvet: Beyza Kara (Harburger Turnerbung), Kader Hançar (Konak Belediyespor), Yağmur Uraz (Beşiktaş).

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