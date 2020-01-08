HABER /  DÜNYA

İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek

İhlas Haber Ajansı

İRAN, başkent Tahran’da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu ABD'li uçak firması Boeing’e vermeyeceğini açıkladı.

İran Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıkladı. Abedzade, verilerin incelenmesi için kara kutunun hangi ülkeye gönderileceği konusunda henüz karar verilmediğini söyledi.

İran’ın başkenti Tahran’da İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli'den FETÖ eleştirisi! Sekiz ayaktan yedisi oldu ama biri ilerlemiyor
Erdoğan-Putin zirvesi başladı! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi istifa etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre uyarısı! Turistik yere çevirdiniz
Ev alacaklar dikkat! Ziraat Katılım kredi faizini yüzde 0,79'a indirdi
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasında çarpıcı detaylar
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor, Galatasaray'dan 2 futbolcu istedi
Siyer sınavı 2020 tarihleri başvuru ne zaman?
e okul VBS e okul öğrenci girişi yap 2020 ekranı
Fenerbahçe'de 3 isim kampa katıldı
Sırrı Süreyya Önder cezaevi anısını anlattı! Doktor HDP'ye şerefsiz deyince...
Hac kura sonuçları açıklanıyor Diyanet TC ile hac kura sonucu sorgulama
Yorumlar