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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi istifa etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyesi Adnan Tanrıverdi'nin görevlerinden istifa ettiği belirtildi.

Adnan Tanrıverdi, 3. Uluslararası Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSM) İslâm Birliği'nin Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” sözleriyle tartışma yarmıştı.

ODA TV'den Müyesser Yıldız'ın yazısına göre, Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevlerinden “Affını” istediği, Erdoğan'ın da kabul ettiği belirtiliyor.

Tanrıverdi'nin açıklaması

Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu ASAM'ın WhatsApp grubunda yaptığı paylaşım şöyle:

"Değerli Arkadaşlarım, Hayırlı günler dilerim. Allah yardımcınız olsun.

İlerleyen yaşım ve her gün artarak devam eden tezvirat kampanyasını gerekçe göstererek, bulunduğum Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ile Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyeliği görevlerimden affımı talep ettim.

İstişaremiz sonunda Cumhurbaşkanımız talebimi kabul ettiler. Omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış oldu. Hayatın normal akışını yaşıyoruz. Göreve devamımı isteyen arkadaşlarım oldu.

Şimdiye kadar olduğu gibi, son emeklilik talebimde de yapmam gerekeni yaptığıma inanıyorum. Hakkınızı helal ediniz. Görüşmek dileğiyle sağlık ve afiyetler dilerim."

Müyesser Yıldız, Cumhurbaşkanlığı'nda Adnan Tanrıverdi'nin makamını arayarak gelişmeleri sorduğunu, Tanrıverdi'nin makamından kendilerinde istifa bilgisinin olmadığı ifade edildiğini belirtti.

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